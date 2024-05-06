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İzmir su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 6 Mayıs İZSU su kesinti listesi..

İzmir su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 6 Mayıs İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…