Juventus - Galatasaray rövanş maçı ne zaman? İşte Cimbom’un son 16’daki muhtemel rakipleri Rams Park’ta İtalya devi Juventus’u tarihi farkla yenen Galatasaray, deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Juventus’u elerse son 16 turunda rakibi kim olacak? İşte tüm detaylar…

Göster Hızlı Özet Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 yendi ve rövanş maçı için avantaj sağladı.

Rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te İtalya’da oynanacak.

Galatasaray, Juventus'u elerse son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşabilir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, sahasında Juventus karşısında aldığı 5-2’lik tarihi galibiyetle avantajı eline geçirdi. Avrupa arenasında yeniden ses getiren sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla son 16 yolunda önemli bir adım attı. Şimdi gözler, turu belirleyecek rövanş mücadelesine çevrildi. Peki, Juventus - Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel rakipler kimler? JUVENTUS - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda tur biletini belirleyecek kritik rövanş mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te İtalya’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. GALATASARAY’IN SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ Galatasaray, rakibini elemesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’na yazdıracak. Bu aşamadaki rakip ise yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Eşleşme senaryolarına göre Galatasaray’ın tur atlaması halinde İngiliz devlerinden Liverpool ya da Tottenham Hotspur ile karşı karşıya gelecek. Bilgi Haberleri Beşiktaş'ın efsanesi futbolu bıraktı: İşte yeni mesleği

