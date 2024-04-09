Kabus gerçek oluyor! Antalya, Adana, Mersin, Rize; 3 gün kaderine terk edilecek Meteoroloji kaynaklarından Ramazan Bayramı için yeni uyarı geldi. Özellikle Antalya, Adana, Mersin, Rize, Gaziantep, Erzurum civarında yaşayanlar tüm şansını kaybetti.

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Türkiye, Ramazan ayının son günlerinde serin ve rahat bir havaya büründü.

Normal seviyelerde seyreden sıcaklık, insanların açık havada vakit geçirmesine olanak tanıdı.

Ancak, bu serin havanın keyfini sürenler için bir uyarı geldi.

Özellikle Antalya, Adana, Mersin, Rize, Gaziantep ve Erzurum civarında yaşayanlar için uzmanlardan yeni bir uyarı geldi.

Bu bölgelerde yaşayanlar, tüm şanslarını kaybetmiş gibi hissedebilirler

Bayramda en şanslı ve şansız şehirler

Hava Forum, Ramazan Bayramı'nda güneş açısından en şanslı ve şansız şehirleri paylaştı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: