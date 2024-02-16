Kabus senaryosu çizildi, o bölge için tarih verildi: Türkiye’nin kaderini değiştirecek… Sivas ve çevresinde yer alan Kayseri, Malatya, Yozgat ve Kahramanmaraş bölgesi için uzmanlardan kritik uyarı geldi. Eğer yüzde 60 oranında bir düşüş yaşanırsa, Türkiye için hiç iyi olmayacak.

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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bölgede beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte hububat üreticilerinin endişe içinde olduğunu dile getirdi.

Kış mevsiminin sonuna gelinmesine rağmen, kar ve yağmurun beklenenin altında olmasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi bir daralma riskiyle karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Çetindağ, önümüzdeki üç ayda yağışların yine de gerçekleşmemesi durumunda üretimin yüzde 60'a varan oranda azalabileceğini belirtti.

Kuraklık tehlikesinin artarak devam edeceğini ve bu duruma karşı önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Önlem alınmalı

İHA'nın haberine göre; İlerleyen dönemde artacağı belirtilen kuraklığa karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Çetindağ, “İklim değişikliklerinden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Sivas’tır. Şu an şubat ayının ortasındayız, bahar havası yaşıyoruz. Ağaçlar tomurcuklanmış.

Bunun bir sıkıntı olup olmayacağını ileriki zamanlarda göreceğiz. Geçtiğimiz yıl bu günlerde de kurak geçiyordu ama ileriki aylarda yağan kar ve bol yağmurlardan dolayı endişeler ortadan kalkmıştı. İklimler değişti, bu değişikliğe göre hazırlıklarımızı tüm dinamiklerimizle yapmalıyız” dedi.

Kuraklığa dayanıklı tohumlar seçilmeli

Hacı Çetindağ, kuraklığa dayanıklı tohumların seçilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Eğer beklenen kar ve yağmurlar yağmaz, bu kuraklık böyle devam eder, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız kurursa büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Mart, nisan ve mayıs aylarında yeterli miktarda yağış alacağımızı umut ediyoruz. Ancak şu anda yüksek rakımda tarımın bol olduğu, tarımsal alanda ülkemize önemli katkı sağlayan Sivas’ımızda yağış yok. Çiftçilerimizi buna hazırlıklı olmaları noktasında uyarıyoruz. Kuraklığa dayanıklı tohumların seçilmesi lazım. İklim değişiklikleri bize haber veriyor, bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor”

Yüzde 60 oranında gerileyebilir

Çetindağ, beklenen yağmurların yağmaması durumunda üretimde yüzde 60 oranında gerileme yaşanacağını şu sözlerle anlattı:

“Eğer beklenen yağışlar gelmezse hububat üretiminde yüzde 60 oranında azalma yaşanabilir. Geçen yıla oranla bu yıl ekimde yüzde 50 oranında bir artış oldu. Eğer kuraklık sürerse kayıp çok büyük olur. Beklenen yağmurlar yağarsa üretim rekoru kırılır.”