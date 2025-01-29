Kaderin yazıldığı gece: Berat Kandili ne zaman, hangi ay 2025?

Yağmur Dinç

Berat Kandili, İslam dünyasında çok özel ve mübarek bir gece olarak kabul edilir.

Berat kelimesi, "azad olma", "affedilme" gibi anlamlara gelir ve bu gece, Allah'ın kullarını affetmesi, günahların bağışlanması için önemlidir.

Berat gecesi, 1 yıllık kaderimizin yazıldığı bilgisi, kulaktan kulağa yayılır.

Berat'ı bekleyen Müslümanlar, 2025 yılında denk geldiği tarihi öğrenmek istiyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesi olarak idrak ediliyor.

Peki; Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında 2025? İşte takvim...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.

Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.