Kadınlar bayram namazı kılar mı, farz mı? Diyanet'in yanıtı

Yağmur Uçar

İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır.

Bayram namazı 2 rekat olarak yalnızca cemaatle kılınabilen, yalnız kılınmayan hükmü vacip bir ibadettir.

Bayram namazı işrak vaktinde yani sabah, güneş doğduktan sonra, kuşluk vaktinde kılınır.

Erkeklere vacip olan bayram namazı kadınlar için merak konusu oldu.

Peki; kadınlar bayram namazı kılar mı, farz mıdır? İşte cevabı...

KADINLARA "BAYRAM NAMAZI" FARZ MI

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546).

Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]).

Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.