Kadınlara çifte maaş! Hem babadan hem eşten emekli maaş alınır mı? Aynı anda iki maaş nasıl alınır?

Yağmur Dinç

Eşi ve babası hayatını kaybeden kadınlar eşinden ve babasından kalan emekli maaşlarını nasıl alabileceklerini merak ediyor.

Yani, aynı anda iki maaş birden almalarının mümkün olup olmadığı araştırılıyor.

Konuya ilişkin emsal kararlar ve SGK açıklaması bulunuyor.

Peki, Ölen kocadan ve babadan aynı anda emekli maaşı alınabilir mi? Hem babadan hem eşten emekli maaşı nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

HEM BABADAN HEM EŞTEN EMEKLİ MAAŞI ALINIR MI

Kadın, hem eşinin dul maaşını hem de babasının yetim maaşını alabilir, ancak her iki maaşın ne kadar bağlanacağı ve toplamda ne kadar alacağı, sigorta primleri, kadının gelir durumu ve evli olup olmama gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bağ-Kur Kanunu yürürlükteyken alınan ikinci maaşın asgari ücreti geçmemesi gerekiyordu. Daha sonra KHK'lar ve Anayasa Mahkemesi iptalleriyle bu kanun revize edildi ve aranan bu şart ortadan kalktı.

Vefat eden eş Emekli Sandığı iştirakçisi, vefat eden baba Bağ-Kur emeklisi ise ikisi de Eylül 2008 tarihinden önce vefat etmiş ise her 2 maaş da alınabilir.

EMSAL KARAR:

Eskişehir 2. İş Mahkemesi, Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olan eşi ve Bağ-Kur emeklisi babasından ölüm aylığı alırken babasından aldığı aylık kesilerek 27 bin lira borç çıkarılan R.D.'yle ilgili işlemin hatalı olduğuna hükmederek, iki maaşın da ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki R.D'nin babası 1983 yılında vefat etti. O tarihte evli olan R.D. eşini de 2008 yılında kaybetti. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan R.D.'nin talebi üzerine kendisine babasından da ölüm aylığı bağlandı.

R.D'ye Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 2014'te gönderilen yazıda, "Emekli Sandığı ölüm aylığının brüt asgari ücretten fazla olduğu tespit edildiği" gerekçe gösterilerek Bağ-Kur ölüm aylığının başlangıç tarihi itibarıyla kesildiği, bu dönem içindeki 24 bin 751 liralık toplam maaş tutarının tahsil edileceği belirtildi.

Süreç içerisinde bu miktar tahsil edilen R.D'nin 2019'da işlemin iptali için kuruma yaptığı başvuru reddedildi.

Konunun yargıya taşınması sonrası Eskişehir 2. İş Mahkemesi, R.D.'nin talebini haklı bularak iki maaşın da ödenmesi ve kesilmiş aylıklarının davacıya iadesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak: AA