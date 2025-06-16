Kahve zinciri dünyayı gezecek eleman arıyor: 5 milyon TL maaş ödenecek

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, kahve severlerin hayalini süsleyen bir işe alım duyurusuyla dikkatleri üzerine çekti.

Seattle merkezli dev marka, “Küresel Kahve Yaratıcısı (Global Coffee Creator)” unvanıyla görev yapacak iki kişiyi arıyor. Görev süresi 12 ayla sınırlandırılırken yıllık maaş 5 milyon TL’yi (yaklaşık 155 bin USD) aşıyor!

Bu pozisyonun sahipleri Tokyo’dan Lizbon’a, Cape Town’dan Buenos Aires’e kadar Starbucks’ın olduğu her köşeye seyahat edecek. Tüm yolculuk masrafları karşılanırken, lüks otellerde konaklama ve kültürel deneyimlere de katılım sağlanacak.

KAHVE İÇİP DÜNYAYI GEZECEK!

Bu tam zamanlı görev için belirlenen maaş aralığı yılda 80.000 ila 136.000 dolar (yaklaşık 3.1 milyon TL ila 5.3 milyon TL arası) arasında değişiyor.

Katılımcılar en az 10 farklı Starbucks noktasını ziyaret edecek. Bu noktalar arasında Kosta Rika'daki Hacienda Alsacia kahve çiftliği, Milano'daki Reserve Roastery ve Tokyo'daki Starbucks şubeleri bulunuyor.

Pozisyon uzaktan çalışmaya uygun ancak başvuru sahiplerinin ABD vatandaşı, lise mezunu, 18 yaşından büyük ve geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor.

Aynı zamanda bu pozisyonda görev alacak kişilerin, sosyal medyayı etkin kullanan, yaratıcı ve anlatı gücü yüksek olması isteniyor. Adayların "StarbucksGlobalCoffeeCreator etiketiyle çekecekleri TikTok videosunu başvurularına eklemeleri isteniyor.