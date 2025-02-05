Kalyon PV halka arz ne zaman, kaç lot verecek? Kalyon PV hangi bankalarda var?

Yağmur Uçar

Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) halka arz oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecek.

Bu süreçte, pay başına 70,30 liradan talep toplanacak.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin liderlik ettiği halka arzda, toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin liradan 411 milyon 441 bin 18 liraya yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak gerçekleşecek.

Pay başına satış fiyatı 70,30 lira olarak belirlenen 3,3 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın yüzde 78'i (36 milyon 141 bin 18 lira nominal) sermaye artırımı, yüzde 22'si (10 milyon 193bin 621 lira nominal) ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz gelirlerinin yüzde 25'i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30'u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Peki; Kalyon PV halka arz ne zaman, kaç lot verecek? Kalyon PV hangi bankalardan alınır? Katılım endeksine uygun mudur? İşte yanıtları...

KALYON PV HALKA ARZ TARİHLERİ 2025

Halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecek. Bu süreçte, pay başına 70,30 liradan talep toplanacak.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

Pay olarak 46,334,639 Lot dağıtacak olan hisse, katılım endeksine uygun değildir.

HANGİ BANKALARDAN ALINIR

KLYPV hisse koduyla satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek.