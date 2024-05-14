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Kan taşı (cilt şapı) nedir, ne işe yarar? Kan taşı nasıl kullanılır?

Kan taşı (cilt şapı) nedir, ne işe yarar? Kan taşı nasıl kullanılır? Kuaför ve berberlerin sıkça kullandığı kan taşı, günlük açıdan pratik ve kurtarıcı olabilir. Peki, kan taşı nedir? Kan taşı ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Kan taşı kullanmak sağlıklı mı? İşte tüm bilgiler...