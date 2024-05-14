Kan taşı (cilt şapı) nedir, ne işe yarar? Kan taşı nasıl kullanılır?

Kuaföre gittiniz ve manikür yaptırırken etiniz kesildi...
Veya tıraş olurken minik bir kesik oluştu...
Muhtemelen kuaförünüz kan taşını çoktan çıkartmıştır.
Kanayan bölgeye uygulanan kan taşı nedir ve ne işe yarar merak ediliyor.
Kan taşı kanı durdurur mu? Kan taşı nasıl kullanılır? Kan taşı kullanımı hakkında bilgiler haberimizde...
Kan taşı nedir
Kan taşı, cilt şapı olarak da geçer. Bakım merkezi ve salonlarının vazgeçilmez malzemesidir.
Potasyum alum adı verilen doğal bir mineralden yapılan bir cilt bakım ürünüdür. Antiseptik, astringent ve cilt pH'ını dengeleyici özelliklere sahiptir.
Kan taşı ne işe yarar
Berber ve kuaförler tarafından kullanılan kan taşı, oluşabilecek kesiklerde kanı durdurmak ve mikrop kapmayı engellemek için bulunur.
Kan taşı nasıl kullanılır
Islatılan kan taşı nemli cilde uygulama yaparak 5 – 10 dakika bekletilir ve ılık su ile durulama yapılması tavsiye edilmektedir.