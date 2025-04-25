Kargo devi frene bastı: Bu kargolar artık gönderilmeyecek

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, gümrük kapılarını sıkılaştırdı, dev lojistik firması DHL’den ise yeni bir adım geldi.

Almanya merkezli taşımacılık devi, ABD’ye yapılan bireysel gönderilere dair kritik bir değişikliğe gittiğini açıkladı.

Yeni kurallar doğrultusunda, değeri 800 doların üzerinde olan bireysel gönderiler artık ABD’ye ulaştırılamayacak.

Bu kararın arkasında ise ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun (CBP) ithalat düzenlemelerinde yaptığı kapsamlı güncellemeler bulunuyor.

DHL yetkilileri, bu düzenlemenin tamamen gümrük işlemlerindeki yeni kriterlere uyum sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini ve kararın geçici olduğunu vurguladı.

LİMİT DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun (CBP) ithalat kurallarında yaptığı düzenlemeyle, ithalat eşiği 2500 dolardan 800 dolara düşürüldü. Bu değişiklik, özellikle bireysel gönderilerde büyük bir etki yarattı.

Dünyaca ünlü lojistik firması DHL, 5 Nisan 2025’ten itibaren bu yeni kurallar doğrultusunda 800 doların üzerindeki bireysel gönderileri geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

KURUMSAL GÖNDERİLER DEVAM EDİYOR

DHL’nin açıklamasına göre, bu durum yalnızca bireysel tüketicileri kapsıyor. Şirketten şirkete (B2B) yapılan gönderiler devam edecek, ancak bu paketlerde de gümrük işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

800 DOLAR ALTINA SERBEST

İç rahatlatan detay ise şu: 800 dolar ve altındaki tüm gönderiler, alıcı birey ya da şirket fark etmeksizin sorunsuz bir şekilde ulaştırılmaya devam edecek.

DHL, bu uygulamanın kalıcı bir yasak olmadığını, yalnızca geçici bir önlem olduğunu da vurguladı.