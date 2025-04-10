Karnabaharı pişirirken suyuna bir miktar ekleyin, kokudan nasıl eser kalmıyor görün

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Tüm sebzeler gibi sağlık açısından birçok fayda içeren karnabahar, çoğu kişi tarafından haşlanırken yaydığı koku nedeniyle sevilmez.

Bu kokuyu önlemek için çeşitli pişirme yolları denenirken meğer ihtiyacınız olan tek şey haşlama suyuna o malzemelerden bir miktar eklemekmiş.

Sizde karnabahar haşlarken yayılan kokudan rahatsız oluyorsanız haşlama suyuna bir miktar sirke ya da limon suyu ekleyerek koku tamamıyla bertaraf edebiliyormuşsunuz.

BİR MİKTAR EKLEMEK YETİYOR!

Karnabaharın haşlanırken yaydığı o ağır kokuyu engellemenin en etkili yöntemlerinden biri, pişirme suyuna meğer hemen her evde bulunan sirke veya limon suyu eklemekten geçiyormuş.

Kaynayan suya bir yemek kaşığı sirke ya da birkaç damla limon suyu ilave etmek, karnabaharın kokusunu büyük ölçüde engellemede etkili oluyormuş.

Aynı zamanda bu yöntem, karnabaharın rengini canlı tutmada da etkili oluyormuş. Sirke ya da limon suyu kullanmak, hem kokuyu kontrol eder hem de yemek hazırlık sürecinde sebzenin daha taze ve renkli kalmasını sağlar.