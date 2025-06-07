Kasaba gitmeye gerek kalmıyor! Bu yöntemle kıyma evde dakikalar içinde çekiliyor

Kurban Bayramı'nda et dolup taşan mutfaklar, bayram sonrası “bu eti nasıl değerlendireceğiz?” sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Köfte, dolma, börek içi ya da makarna sosu için kıyma yapmak, en pratik ve ekonomik yöntemlerden biri.
Ancak kasaba gitmek hem zaman alıcı, hem de kalabalık ve hijyen açısından tedirgin edici olabiliyor.
Bayram döneminde kasaplar dolup taşarken, vatandaşlar etlerini çektirmek için uzun kuyruklara giriyor. Bu uzun kuyruk derdinden kurtaracak yöntem sayesinde kıymanız dakikalar içinde evde hazır oluyor.
ROBATA ATMAK YETİYOR!
Sanılanın aksine, evde kıyma yapmak için özel bir kıyma makinesi şart değil. Mutfak robotu ile kıyma çekmek hem zahmetsiz hem de son derece hijyenik. Üstelik porsiyonlara ayırıp buzluğa attığınızda uzun süre güvenle saklayabilirsiniz.
İşte Adım Adım Evde Kıyma Yapımı:
- Etinizi Dinlendirin: Kesimden sonra en az 24 saat buzdolabında dinlendirin. Böylece daha yumuşak ve işlenebilir hale gelir.
- Sinir ve Yağ Ayarı: Eti kıyma için hazırlarken sinir ve damarlardan arındırın. Arzuya göre biraz iç yağı da ekleyebilirsiniz.
- Küçük Parçalara Ayırın: Mutfak robotunun zorlanmaması için etleri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.
- Şoklama Yöntemi: Etleri 15-20 dakika dondurucuda bekleterek yarı donmuş hale getirin. Bu, kıymanın makinede püre olmadan dağılmasını sağlar.
- Parça Parça Çekin: Eti bir anda değil, küçük miktarlarda robottan geçirin. Arada durdurup spatula ile karıştırarak homojen kıvam elde edebilirsiniz.
- Porsiyonlayın ve Saklayın: Kullanacağınız miktarlara göre buzdolabı poşetlerine ya da kaplara doldurup -18 derecede 6 aya kadar saklayabilirsiniz.