Kasaba gitmeye gerek kalmıyor! Bu yöntemle kıyma evde dakikalar içinde çekiliyor

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Kurban Bayramı'nda et dolup taşan mutfaklar, bayram sonrası “bu eti nasıl değerlendireceğiz?” sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Köfte, dolma, börek içi ya da makarna sosu için kıyma yapmak, en pratik ve ekonomik yöntemlerden biri.

Ancak kasaba gitmek hem zaman alıcı, hem de kalabalık ve hijyen açısından tedirgin edici olabiliyor.

Bayram döneminde kasaplar dolup taşarken, vatandaşlar etlerini çektirmek için uzun kuyruklara giriyor. Bu uzun kuyruk derdinden kurtaracak yöntem sayesinde kıymanız dakikalar içinde evde hazır oluyor.

ROBATA ATMAK YETİYOR!

Sanılanın aksine, evde kıyma yapmak için özel bir kıyma makinesi şart değil. Mutfak robotu ile kıyma çekmek hem zahmetsiz hem de son derece hijyenik. Üstelik porsiyonlara ayırıp buzluğa attığınızda uzun süre güvenle saklayabilirsiniz.

İşte Adım Adım Evde Kıyma Yapımı: