Kedilerin sürekli esnemesinin sebebi bakın neymiş!

Kedilerin gün içinde sık sık esnediğini görmüşsünüzdür. Kimi zaman uyumadan hemen önce, kimi zaman da uykudan uyandıktan sonra büyük bir keyifle esnerler.

Ancak esneme davranışı sadece uykuya hazırlık ya da uyanma ile sınırlı değil.

Uzmanlara göre kedilerin sürekli esnemesi, onların ruh hali ve sağlık durumlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor.

Esneme, kediler için çoğunlukla gevşeme, rahatlama ve iletişim kurma yöntemidir. Özellikle oyun sırasında ya da sahibinin ilgisini çekmek istediğinde esnemeleri, sosyal bir mesaj olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra oksijen alımını artırarak bedeni canlandırdığı için fizyolojik bir ihtiyaç da olabilir.

Ancak kedinizin olağandan çok daha sık esnediğini fark ediyorsanız dikkatli olmalısınız.

Çünkü aşırı esneme bazen stres, kaygı, diş ve ağız problemleri ya da başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu gibi durumlarda veteriner kontrolü öneriliyor.

Sonuç olarak, kedilerin esnemesi çoğu zaman normal ve sevimli bir davranış olsa da, aşırıya kaçtığında göz ardı edilmemesi gerekiyor.