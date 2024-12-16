Kentsel Dönüşümde yeni dönem: Teminat tutarları güncellendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanmakta olan 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Değişiklik geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teminat tutarları üzerinde yapılan değişiklik sonucunda teminat miktarı 4 puan düşürüldü

Değişikliğe gidilen yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde yer alan "% 10'u" ibareleri "% 6'sı" şeklinde değiştirildi.

MECBURİ TEMİNAT TUTARI DEĞİŞTİ!

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan değişiklik kapsamında, riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunuluyor ise, yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminatın idareye verilmesi mecburi oldu.

Teminat mecburiyeti konusunda da değişikliğe gidilerek, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmaması gerektiği belirtildi.