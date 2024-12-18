Kilo vermeyi engelleyen yiyecekler listelendi! Bir tanesi bile kilo vermenizi baltalıyor

Haber Merkezi

Kilo vermek isteyen birçok kişi ağırlıklı olarak tokluk hissi oluşturan besinleri tercih eder. Ancak diyetisyenler, diyet listenize dahil ettiğiniz tokluk hissi yaratan besinlerin tüketilmesi hakkında yaptıkları açıklamalar ile dikkat çekti.

Tokluk sağladığından kilo vermenize yardımcı olduğunu sandığını o besinler meğer kilo vermenizi zorlaştıran tüketim alışkanlıkları arasında da yer alıyormuş.

Diyet listenize dahil ettiğiniz ve tokluk hissi nedeniyle sıklıkla tükettiğiniz yiyecekler ve içecekler bakın nelermiş.

KİLO VERMEYİ BALTALIYORLAR

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isterken birçok kişinin yaptığı en büyük hata tokluk hissi oluşturan yiyecek ve içeceklerin sıklıkla tüketilmesiymiş. Bakın diyet yaparken yok kalmanızı sağlarken aynı zamanda kilo vermenizin önünde adeta set gibi duran o yiyecek ve içecekler nelermiş.

1-Spor İçecekleri

2- Smoothie

3- Kahvaltılık Gevrekler

4- Kurutulmuş Meyveler

5- Meyve Suları

6- Bitki Bazlı Sütler