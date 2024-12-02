Kimse zararını bilmiyor! Meğer çayın yanında o yiyecekler tüketilmemeliymiş…

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Türk kültürünün olmazsa olmaz içecekleri arasında yer alan ve 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen içecek şüphesiz çaydır.

Günün her saatinde çoğu zaman yanında bazı yiyeceklerle tüketilen çay hakkında yapılan araştırmalar çayın yanında tüketilmemesi gereken yiyecekleri ortaya koydu.

Uzmanlar, çayın yanında tüketilen o yiyeceklerin sadece vücut formumuzu değil aynı zamanda genel sağlığı da etkileyebileceğini belirtti.

Özellikle sabah saatlerinde çayla birlikte tüketilen o yiyecekler, sindirim sorunlarına ve uzun vadede sağlık problemlerine yol açabiliyormuş.

BU YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

Hemen herkesin yanında severek tükettiği çay özellikle de tatlı hamur işlerinin ve şekerli atıştırmalıkların yanında tüketilmemesi gerekiyormuş.

Çayın içerdiği tanenler, nişastalı yiyeceklerle birleştiğinde sindirim sisteminde sorunlara yol açabildiğinden şişkinlik, kabızlık ve metabolizma yavaşlamasına neden oluyormuş. Üstelik, çayla birlikte tatlı tüketmek, kilo almayı kolaylaştırarak vücut formunuzu olumsuz etkileyebiliyormuş.

Hemen her tatlının yanında tüketilebilen çay, içerdiği tanen ve kafein nedeniyle kalsiyum emilimini engelleyebilir. Peynir veya sütten yapılan ürünler, sabah kahvaltısında beklenen faydayı sağlayamayacağından çayla birlikte tüketilmemesi gerekiyormuş. Hatta beraber tüketildiğinde, kemik sağlığına zarar verebilir.

Tereyağı ve havyar benzeri besinler sınırlı şekilde tüketildiğinde büyük faydalar sağlasa da çay ile birlikte tüketilmeleri olumsuz sonuçlar doğurabilir. Son olarak özellikle de gençler arasında tüketimi yaygın olan sütlü gevreklerin sabah çayınızı içtikten sonra tüketilmesi mide rahatsızlıklarına yol açabildiğinden çayla eş zamanlı olarak tüketilmemeliymiş.