PlayStation Plus Mart 2026 listesi: Bu ay hangi oyunlar ücretsiz olacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aboneleri için mart ayı takvimini duyurdu.

2026’nın üçüncü ayında platforma eklenecek ücretsiz oyunlar netleşti.

Her ay düzenli olarak güncellenen PlayStation Plus kütüphanesi, mart döneminde de farklı türlerden güçlü oyunlarla genişleyecek.

Peki Mart 2026’da hangi oyunlar ücretsiz olacak ve bu yapımlar ne zaman erişime açılacak?

PS PLUS MART AYINDA ÜCRETSİZ SUNULACAK OYUNLAR

-PGA Tour 2K25 (PS5)

-Monster Hunter Rise (PS5, PS4)

-Slime Rancher 2 (PS5)

-The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS5, PS4)

Sony’nin duyurusuna göre PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar 3 Mart itibarıyla erişime açılacak. Aboneler, belirtilen tarihten sonra oyunları hesaplarına ekleyerek ücretsiz şekilde oynamaya başlayabilecek.