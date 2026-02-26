Samsunspor - Shkendija rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahaya çıkıyor.

Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı eline alan Karadeniz ekibi, şimdi taraftarı önünde tur biletini almak için mücadele edecek.

Son 16 turuna yükselerek Avrupa’daki çıkışını sürdürmek isteyen Samsunspor’da tüm dikkatler maç saatine ve yayın bilgilerine çevrildi.

Peki Samsunspor–Shkendija rövanş karşılaşması bu akşam saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcimiz Samsunspor, play-off rövanş mücadelesinde Shkendija’yı ağırlayacak.

26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak.

Kritik mücadelede düdük İtalyan hakem Simone Sozza’da olacak. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı sonuçla adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor - Shkendija rövanş maçı canlı izle