Kırmızı ışık ciltte bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Victoria Beckham’dan Julia Roberts’a, Jessica Alba’dan Kardashians’a kadar herkes kullanıyor.

Kırmızı maskeler, her ışıltılı yüzün evindeki cilt bakımı rutinine dahil oluyor.

Kırmızı LED ışıklı maskeler, düşük seviyeli ışık terapisinin bir formu olarak kabul ediliyor.

Bu maskeler, özellikle kırmızı ışık dalga boyunda yayılan LED’lerden oluşuyor ve cilde olan etkisi, hücresel düzeyde gerçekleşiyor.

İŞTE FAYDALARI

Kırmızı LED ışık, cilt hücrelerinde kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur. Bu, cildin daha sıkı, daha elastik ve genç görünmesine katkı sağlar.

Kırmızı LED ışık, ciltteki kızarıklık ve iltihaplanmayı azaltabilir. Akne, rozasea veya diğer cilt rahatsızlıklarıyla mücadelede etkili olabilir.

Düzenli kullanıldığında, kırmızı LED ışık maskeleri cilt tonunu dengelemeye ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Kırmızı LED ışığı, yaşlanma belirtilerini azaltmaya, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak daha genç bir cilt görünümü elde etmenize yardımcı olabilir.