Kış aylarının büyüleyici rotası: Duyan akın ediyor, bir yanda kar bir yanda sıcak su…

Haber Merkezi

Kış aylarında yapılan tatil planları genellikle kayak merkezleri olurken Sivas’ta yer alan Altınkale görenleri büyülüyor.

Görenleri büyülemeyi başaran Altınkale dört bit yanı karla kaplıyken havuzlarından akan sıcak suyla görsel bir şölen oluşturuyor.

Sivas kent merkezine 30 km uzaklıkta olan Sıcak Çermik Kaplıcası içerisinde yer alan Altınkale’nin havuzlarından 45 derecelik sıcak su ile kar birleşince muazzam bir manzara ortaya çıkıyor.

HER MEVSİM GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR!

Sivas Valiliği tarafından Pamukkale Traverterleri model alınarak hayata geçirilen Altınkale Projesi her mevsim görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Kaplıca suyunda yüksek oranda kükürt bulunması sebebiyle sarı renkli tortu suyu altın rengine boyamasıyla ilgi çekiyor. Adını bu altın rengi sudan alan bölge yaz kış ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kışın 45 derecede fışkıran sudan çıkan buharla soğuk havanın buluşması sonucu ortaya çıkan buhar görüntüsüyle büyülemeyi başarıyor.

Bir yanda 45 derecelik doğal sıcak su yer alırken, hemen yanında kar ve buz ile temas etmeye olanak tanıyan Altınkale, kışın da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.