Kişilik İllüzyonu: İlk Gördüğünüz Şey Çekiciliğinizi Açığa Vuruyor...

Yağmur Uçar

Sosyal medyada viral olan birçok farklı ve benzersiz şey arasında, optik illüzyon resimleri internetteki en trend şeylerden biridir.

Bunlar, genellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştıran resimlerdir. Bunun nedeni, bu resimlerin izleyicileri resmin göründüğünden başka bir şey görmeleri için kandırmasıdır.

Yourtango.com'a göre, bu resimde gördüğünüz ilk şey, diğer kişinin sizde çekici bulduğu özellikleri anlatıyor.

Resme bakın ve ilk önce ne gördüğünüzü not edin.

İNSANLAR:

Resimde dikkatinizi çeken ilk şey insanlarsa, insanlar hayatla ilgili 'akışa ayak uydur' mantranızı severler. Arkadaşlarınız yeni bir yeri keşfetme, yeni bir restorana gitme veya macera dolu bir şey yapma planı yaptıklarında her zaman siz de dahil olursunuz. Sırada ne yapacağınızı bilen güçlü bir lider olduğunuza inanılır.

UÇAN DAİRELER:

Başka bir şey görmeden önce uçan daireleri görüyorsanız, bu insanların sizin iyi kalbinize karşı koyamayacağı anlamına gelir. Nazik, samimi ve sabırlı bir arkadaş olmanın yanı sıra, bir arkadaşı asla yargılamayan birisiniz. Arkadaşlarınız riskli veya alışılmadık bir karar verdiklerinde bile onları geri çevirmezsiniz.

UZAYLI:

Eğer önce uzaylının yüzünü görürseniz, insanları kendinize çeken şey tuhaf ve çılgın olmanızdır. Her zaman istediğini yapan biri oldunuz ve herkesin yaptığını yapmaya inanan biri olmadınız.