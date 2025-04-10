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Show TV ekranlarında yayınlanan ve adeta bir fenomen haline Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Cuma akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımda yaşanan son gelişmeler sosyal medyanın nabzını tutmaya devam ediyor.

Dizinin başrolleri arasında yer alan Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği karakterin ani vedası, sosyal medyada adeta gündemi sarstı.

Başrol hikâyesinin tamamlandığı haberlerinin ardından, izleyicilerden peş peşe "Dizi final mi yapıyor?" yorumları geldi. Sessizliğini uzun süre koruyan dizinin yapımcısı Faruk Turgut, merakla beklenen açıklamayı sonunda yaptı...

YAPIMCISI AÇIKLADI!

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut dizi hakkında çıkan final iddialarına açıklık getirdi. Turgut, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen final iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Turgut, "Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. 'Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi' diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Final iddiaları hakkında ise Turgut, ''Ben bugüne kadar hiç üç sezon iş yapmadım. İkinci sezonda işlerim biterdi, ilk defa 'Kızılcık Şerbeti' ile nasip oldu. Ben de bu kadar olacağını beklemiyordum ama oldu. Şu anda dördüncü sezona geçiyoruz, biz de ziyadesiyle memnunuz bu işten.'' dedi.