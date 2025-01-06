Koca bir devir kapanıyor! Ünlü AVM satışa çıktı, değeri dudak uçuklattı

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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yer alan ve 2014 yılından bu yana atıl durumda olan ünlü alışveriş merkezi için satış kararı alındı.

Hastane olması beklenen AVM hakkında alınan bu karar şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz yıllarda Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, atıl durumdaki AVM'nin özel bir hastaneye dönüştürülmesi için önemli girişimlerde bulunmuştu.

Hastaneye dönüştürülmesi halinde, hem ilçeye 500 kişilik bir istihdam sağlayacak hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaktı. Ancak Belediye Başkanı tarafından yapılan girişimler sonuçsuz kaldı.

450 MİLYON TL’YE SATIŞA ÇIKTI

10 yıldır atıl durumda bulunan ünlü alışveriş merkezinin hastaneye dönüştürülmesi bir hayal olurken satışa çıktığı rakam dudak uçuklattı.

Söz konusu alışveriş merkezi 450 milyon TL gibi yüksek bir bedelle satışa çıkarken AVM'yi kimin alacağı merak konusu oldu.