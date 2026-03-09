Koleksiyoncular peşinde: Cüzdanınızdaki bu paranın değeri dudak uçuklatıyor

Sosyal medyada “Madeni Para Toplama Sihirbazı” olarak tanınan bir koleksiyon uzmanı, 1983 yılına ait bazı 2 peni madeni paralarda bulunan bir hataya dikkat çekti.

Uzman, bu paralardan bazılarının arka yüzünde olması gereken “two pence” ifadesi yerine yanlışlıkla “new pence”yazıldığını belirtti.

İngiltere’de 1971 yılında ondalık para sistemine geçilmesinin ardından madeni paralarda bir süre “new pence” ifadesi kullanılmıştı.

Ancak 1982 yılında yapılan değişiklikle birlikte bu ifade resmi olarak “two pence” şeklinde güncellendi.

Buna rağmen 1983 yılında basılan az sayıdaki madeni paranın eski kalıplarla üretildiği ortaya çıktı.

KOLEKSİYONCULARIN RADARINDA

Uzmanlara göre, özellikle 1983 tarihli ve arka yüzünde “new pence” yazısı bulunan 2 peni madeni paralar koleksiyon piyasasında oldukça yüksek değere ulaşabiliyor.

Kraliyet Darphanesi, söz konusu yazım hatasının varlığını doğrularken bu paraların normal dolaşıma sokulmadığını açıkladı. 1983 yılına ait bu özel basımların, koleksiyon setleri için parlak ve yüksek kalite standartlarında üretildiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu madeni paralar son derece nadir kabul ediliyor.

DEĞERİ 1.000 STERLİNE KADAR ÇIKABİLİYOR

Uzmanlar, ellerindeki bozuk paraları kontrol eden kişilerin 1983 tarihiyle birlikte “new pence” ibaresini görmeleri durumunda oldukça değerli bir koleksiyon parasıyla karşılaşmış olabileceklerini ifade ediyor. Nadir bulunan bu madeni paraların koleksiyon piyasasında yaklaşık 1.000 sterline kadar alıcı bulabildiği belirtiliyor.

SADECE 1983 YILI DEĞERLİ

Madeni para koleksiyoncuları ise önemli bir uyarıda bulunuyor. Uzmanlara göre değer taşıyan tek versiyon 1983 tarihli ve “new pence” yazan 2 peni madeni para. Diğer yıllarda aynı ifadeyi taşıyan paraların koleksiyon değeri bulunmuyor.