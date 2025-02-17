Konut satışlarının en çok arttığı iller belli oldu! Mega kent zirvede yer aldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının son çeyreğinde artış göstermeye başlayan konut satışları verilerinin ardından 2025 yılının ilk ayı verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları, Ocak 2025’te 112 bin 173 adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 arttı.

Ancak satışlar, Aralık 2024’e göre yüzde 47,2 oranında azalma gösterdi. 2024’ün son ayı verilerine göre toplamda 212 bin 637 adet konut satışı gerçekleşmişti.

Söz konusu verilere göre İstanbul, 18 bin 912 adet ile geçen ay konut satışında zirvede yer alırken; onu 10 bin 158 konut ile Ankara ve 6 bin 634 konut ile İzmir takip etti. Konut satışı en çok artan diğer iller ise şaşırttı.

KONUT SATIŞI EN ÇOK ARTAN İLLER

Amasya: 513 konut (%98,07)

Kırklareli: 555 konut (%85,00)

Tokat: 600 konut (%83,49)

Sivas: 704 konut (%70,46)

Ordu: 955 konut (%62,69)