Konutta infaz nedir, kaç yıl? Konutta infaz düzenlemesi 2025

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Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak anılan düzenlemeyle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'ndeki yeni düzenlemeyle toplumda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını bildirdi.

Teklifle, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor ve 80 yaşını bitirmiş hükümlüler için konutta infaz düzenlemesi yapıldı.

Merak uyandıran "konutta infaz" nedir ve kaç yıldır gibi sorular gündeme geldi.

Peki; konutta infaz nedir, kaç yıl? Konutta infaz kimlere verilecek? İşte bilgiler...

KONUTTA İNFAZ NEDİR

Konutta infaz, mahkeme tarafından verilen hapis cezasının bazı özel koşulların varlığı hâlinde, kişinin kendi ikametgâhında (evinde) çektirilmesidir. Bu uygulama, özellikle yaşı ilerlemiş ya da kadın hükümlüler için bir istisna olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

Kanunun 110. maddesinin 2. fıkrasına göre:

Kadınlar veya 65 yaşını doldurmuş kişiler için 6 ay veya daha az süreli hapis cezaları,

70 yaşını doldurmuş kişiler için 1 yıl veya daha az süreli hapis cezaları,

75 yaşını doldurmuş kişiler için ise 3 yıl veya daha az süreli hapis cezaları,

kişinin kendi konutunda infaz edilebilir.

İHLAL ETME CEZASI

Konutta infaz cezası, kişinin belirlenen konutunu haklı ve geçerli mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak terk etmesi halinde ihlal edilmiş sayılır.

Konutta infaz cezasına geçerli bir mazereti olmaksızın uyulmaması halinde cezanın baştan itibaren ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

10. YARGI PAKETİ: KONUTTA İNFAZ DÜZENLEMESİ 2025

İnfaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine, kasten işlenen suçlarda toplam 3, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasının; her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları; hafta sonları hariç her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek.

İnfaz usulü, hükümlünün iş yaşamı ve ailevi durumu ile ceza infaz kurumlarının düzen ve işleyişine göre ceza infaz kurumu tarafından süresi aynı olmak koşuluyla hafta içi günlerde de uygulanabilecek.

10. Yargı Paketi'yle özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı, kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Konutta infaz usulünün kapsamı ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak."

Bakan Tunç, ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin, cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacağını ifade etti.