Konya'da hangi parti kaç belediye kazandı? 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları

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Türkiye 31 Mart Pazar günü sandığa giderek yerel seçimler için oy verdi.
Oy sayma işlemleri devam ederken seçim sonuçları büyük ölçüde belli olmaya başladı.
Seçim sonuçları en çok merak edilen iller arasında yer alan Konya'da hangi partinin kaç belediye kazandığı merak uyandırdı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Konya'da partilerin kazandıkları belediye sayılarını sizler için derledik.
İşte Konya seçim sonuçları;
AK Parti: 16 belediye
CHP: 6 belediye
Yeniden Refah Partisi: 4 belediye
Büyük Birlik Partisi: 2 belediye
MHP: 1 belediye
İyi Parti: 1 belediye
Bağımsız: 1 belediye