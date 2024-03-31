Konya'da hangi parti kaç belediye kazandı? 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları merak uyandırdı. Peki, Konya'da hangi parti kaç belediye kazandı? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandığa giderek yerel seçimler için oy verdi.

Oy sayma işlemleri devam ederken seçim sonuçları büyük ölçüde belli olmaya başladı.

Seçim sonuçları en çok merak edilen iller arasında yer alan Konya'da hangi partinin kaç belediye kazandığı merak uyandırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Konya'da partilerin kazandıkları belediye sayılarını sizler için derledik.

İşte Konya seçim sonuçları;

AK Parti: 16 belediye

CHP: 6 belediye

Yeniden Refah Partisi: 4 belediye

Büyük Birlik Partisi: 2 belediye

MHP: 1 belediye

İyi Parti: 1 belediye

Bağımsız: 1 belediye