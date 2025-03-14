KOSKİ duyurdu! Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 14 Mart KOSKİ su kesinti listesi

Hüseyin Topuz

Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler KOSKİ tarafından açıklanıyor.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi ilçelerde sular kesilecek?” sorularına yanıt arıyor.

Konya'da meydana gelecek su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.

Peki Konya'nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, 14 Mart 2025 Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI