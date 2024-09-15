KPSS Ortaöğretim 2024 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi 15 Eylül Pazar günü KPSS Ortaöğretim Sınavı'ında ter döken adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Bu kapsamda, gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, KPSS Ortaöğretim 2024 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek.

2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte sonuç tarihi...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ 2024:

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, www.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.