"Kredi çekerim" kafası bitiyor! Yeni düzenleme ile musluklar kapanacak... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" dedi.

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Kredi çekmek, finansal bir kurumdan veya bankadan belirli bir miktar parayı borç almak anlamına gelir. Bu kredi genellikle bir anlaşma çerçevesinde, belirli bir faiz oranı ve geri ödeme şartlarıyla verilir.

Kredi, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak, büyük bir satın alma yapmak veya finansal hedeflere ulaşmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, bireysel kredi kullananların sayısı 38 milyon 565 bin kişiye ulaştı.

Kredi borcu büyüklüğü de 2 trilyon 107 milyar TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Kişi başına ortalama kredi borcu ise 54 bin 527 TL oldu.

Kredi çekmeyi düşünenler için ise üzen bir haber geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" dedi.

Sınırlama yolda

Bakan Şimşek, OVP kapsamında kredilerin kontrol altına alınacağını duyurdu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;