Kredi çekmek, finansal bir kurumdan veya bankadan belirli bir miktar parayı borç almak anlamına gelir. Bu kredi genellikle bir anlaşma çerçevesinde, belirli bir faiz oranı ve geri ödeme şartlarıyla verilir.
Kredi, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak, büyük bir satın alma yapmak veya finansal hedeflere ulaşmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, bireysel kredi kullananların sayısı 38 milyon 565 bin kişiye ulaştı.
Kredi borcu büyüklüğü de 2 trilyon 107 milyar TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Kişi başına ortalama kredi borcu ise 54 bin 527 TL oldu.
Kredi çekmeyi düşünenler için ise üzen bir haber geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" dedi.
Sınırlama yolda
Bakan Şimşek, OVP kapsamında kredilerin kontrol altına alınacağını duyurdu.
Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
1 Eylül itibarıyla yıllık kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Yani enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle enflasyonu, cari açığı kontrol altına alamazsınız.
Birinci konutta kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz. Ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda hem fiyatlama hem miktar olarak ciddi anlamda sınırlayacağız.
Kalıcı refah artışı için üretmemiz, ihracat yapmamız lazım. Başkasının parasıyla, kredi kartı üzerinden, kredi üzerinden zenginlik olmaz. En büyük önceliğimiz yatırım ve ihracat.