Kreşler kapatılacak mı? Belge paylaşıldı! Bakanlık'tan kreş açıklaması...

Yağmur Dinç

Son zamanlarda belediye kreşlerinin kapatılıp kapatılmayacağı konusu, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Kreşlerin kapatılmasının hem çalışan anneler hem de çocukların sosyal ve eğitsel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği tartışılıyor.

Peki, Belediye kreşleri kapatılacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara cevap geldi. İşte yanıtı!

KREŞLER KAPATILACAK MI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'belediye kreşleri kapatılacak' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin CHP'li belediyelerin "MEB kreşleri kapatıyor" açıklaması ile ilgili konuştu.

Tekin, "Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" ifadelerini kullandı.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiası doğru değildir.

İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.