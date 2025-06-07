Kurban etini dolaba dizerken dikkat! Meğer bu hata etleri ziyan ediyormuş

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Kurban Bayramı yaklaşırken, yüksek hava sıcaklıkları etlerin saklanması konusunda riskleri artırıyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, özellikle bu yıl sıcak geçen hava koşulları nedeniyle etlerin hijyenik ve doğru şekilde saklanmamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşar Üzümcü, etlerin kesimden hemen sonra poşetler içinde üst üste yığılmasının "ısı adacıkları" oluşturduğunu, bu alanlarda hızla bakteri üremesinin başladığını belirtti.

Etlerin istiflenirken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulunan Üzümcü, hijyen kurallarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

24 SAAT DİNLENDİRİN!

Üzümcü, kurban etlerinin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “Etler buzdolabında en az 24 saat dinlendirilmeli. Bu süreçte et yumuşar ve daha uygun bir tüketime ulaşır. Isısı düşmeden dolaba konan ya da üst üste yığılan etlerde 'ısı adacıkları' oluşur ve bu bölgelerde bakteri üremesi hızlanır. Bu da etin sadece 1 gün içinde bozulmasına yol açabilir” dedi.

“Etleri poşetlerle üst üste koymak en sık yapılan ve en tehlikeli hatalardan biri,” diyen Üzümcü, bu uygulamanın gıdada sıcak bölgeler oluşturduğunu ve bakterilerin bu bölgelerde hızla çoğalabildiğini söyledi. Etlerin mümkün olduğunca küçük porsiyonlar halinde, hava alabilecek ve soğukluğun her yere ulaşabileceği şekilde dolaba yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Etin dondurulması ve çözülmesi sürecine de dikkat çeken Üzümcü, "Kısa sürede tüketeceğimiz etler 4 derece buzdolabı koşullarında saklanabilir. Ancak daha sonra kullanılacak etler -18 derecede dondurulmalı ve bu şekilde 6 aya kadar muhafaza edilebilir. Fakat çözdürülen et asla tekrar dondurulmamalı. Bu, ciddi gıda güvenliği sorunlarına yol açabilir," dedi.