Kuru fasulye pişirirken 1-2 damla ekleyin, gaza ve dağılmaya karşı çıkın Kuru fasulye sevenler için altın değerinde bir tüyo veriyoruz: Limon yöntemi! Birçok aşçının kuru fasulye pişirirken başvurduğu bu basit ama etkili yöntemle fasulyeleriniz daha lezzetli ve hafif olacak.

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Kuru fasulyenin sırrını veriyoruz!

Türk mutfağının vazgeçilmezi kuru fasulyeyi mükemmel pişirmenin püf noktalarını öğrenmeye hazır mısınız?

Fasulyelerinizi en az 8 saat suda bekletmek, onların daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Bekleme süresi bittiğinde fasulyeleri güzelce süzüp yıkayarak işleme devam edebilirsiniz.

Bir diğer ve en önemli yöntem ise kuru fasulye pişirirken tencereye 1-2 damla bunu eklemek. Böylece hem gaz yapmayacak hem de fasulyeler dağılmayacak.

Tencereye 1-2 damla eklerseniz...

Öncelikle, fasulyelerinizi pişirme işlemi bitene yakın, ocaktan almadan önce 2 damla limon suyu eklemeyi unutmayın. Limonun hafif ekşiliği, fasulyenin lezzetini zenginleştirirken gazını da alıyor.

İkinci önerimiz ise kimyon! Bir tutam kimyon eklemek, hem lezzetini artırıyor hem de fasulyenin gaz yapmasını önlüyor.