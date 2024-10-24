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Kuvvetli geliyor! Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik… Tehlikeye dikkat!

Kuvvetli geliyor! Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik… Tehlikeye dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de yaşanacak olan tehlikeyi duyurdu. Bölgede yaşayanların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Çok kuvvetli gelecek.