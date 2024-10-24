Kuvvetli geliyor! Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik… Tehlikeye dikkat!

Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneybatısı ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgarların etkili olacağını açıkladı.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Öte yandan, Karadeniz kıyılarında da yağışlar etkisini gösterecek.
Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği belirtilirken, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Vatandaşlara gerekli önlemleri alarak dikkatli olmaları tavsiye edildi.