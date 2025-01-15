Leyla dizisine büyük transfer! Ortalık alev alacak, Nur’un annesi geliyor

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NOW TV ekranlarının seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımları arasında yer alan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... yeni bölümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan başarılı dizinin kadrosuna bugün yayınlanacak olan 18. bölümünde, ilk bölümünden bu yana kimsesiz olan Nur’un annesi olarak dahil olacak olan isim şaşırttı.

Dizinin 18. Bölümün son fragmanında yer alan usta oyuncunun hikayesi merakla bekleniyor.

NUR’UN ANNESİ GELİYOR

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyerek reytinglerde başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Başarılı oyuncu kadrosuna Nur’un annesi olarak Günay Karacaoğlu’nun dahil olmasıyla birlikte dizideki tüm dengelerin değişmesi bekleniyor.