Limitine güvenen yandı! Mobilden kontrol edin! Kredi kartında yeni dönem... Orta Vadeli Program'ın açıklanması sonrası harekete geçen bankalar, yüksek limitli kredi kartlarında limit düşürmeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi planı, Orta Vadeli Program ile şekilleniyor.

OVP kapsamında alınan birçok karar, hayata geçirilmez üzere netleşiyor.

OVP gündeminde Türkiye'de kullanım oranı oldukça yüksek olan kredi kartları da yer aldı.

Merkez Bankası verilerine göre 1 Eylül itibarıyla yıllık dönemde kredi kartı harcamalarındaki artış yüzde 139.85. Market ve alışveriş merkezlerindeki harcama artışı ise yüzde 101.75.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi ve kredi kartı kullanımına sınırlama getirileceğini aktardı.

Akabinde ise bankalar harekete geçti.

Limitler azalıyor

Müşterilerin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyeceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştı.

Periyodik olarak bankalar tarafından artırılan veya müşterinin talebi üzerine kolay şekilde yükseltilen kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaştırıldı.

Limit artırımı talep edenlerin gelir durumu daha detaylı incelenmeye hatta gelir belgesi istenmeye başladı.

Sanal kart alternatifi

Özellikle cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya, market gibi alışverişlerini kredi kartı ile yapanlar, limit sorunu yaşayabilir.

Ancak alternatif olarak sanal kart tercih ediliyor.

İnternet bankacılığı üzerinden de başvurulabilen sanal kartlarda limiti müşterinin kendisi belirliyor.