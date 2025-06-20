Liste güncellendi! Hileli sucuk markaları çoğaldı: Bakın sucuk diye ne yedirmişler Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan son denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesi güncellendi. 19 Haziran Perşembe günü güncellenen listeye birçok sucuk markası dahil oldu. Bakın sucuk diye ne satmışlar…