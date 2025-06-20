Liste güncellendi! Hileli sucuk markaları çoğaldı: Bakın sucuk diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.
5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 19 Haziran Perşembe günü güncellenen taklit ve tağşiş listesine bir dizi yeni marka eklendi.
Yapılan son denetimlerde taklit ve tağşiş listesine eklenen markalar arasında yer alan sucuk markaları dikkat çekti.
HİLE LİSTESİ UZUYOR!
Yapılan denetimler sonucunda bakanlığın resmi sitesi üzerinden yayınlanan taklit ve tağşiş listesine 2 yeni sucuk markası daha eklendi.
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre Adana'nın Seyhan ilçesinde üretim yapan Efeköy Et Ürünleri şirketinin 'Tekir Yaylası Gurme Sucukları' markasıyla satışa sunulan dana sucuklarında 'kanatlı eti' tespit edildi.
Ayrıca Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Mert Kasap adlı işletmede 'Sivrihisar Dövme Sucukları' markası adı altında satılan 'Isıl işlem görmüş dana eti' içerisinde sakatat (kalp) bulundu.