Lojistik devi hakkında çarpıcı adım: 440 milyon dolarlık sözleşme imzalandı! Borusan Lojistik’in yeni sahibi

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Türk sanayisinin köklü gruplarından Borusan, önemli bir satış hamlesiyle gündeme geldi. Borusan Grup bünyesinde faaliyet gösteren Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.’nin, dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden CEVA Logistics’e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı.

Borusan Yatırım’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, %30,53’ü Borusan Yatırım'a, %69,47’si Borusan Holding'e ait olan Borusan Tedarik'in %100 hissesi rekor bir bedelle el değiştirecek.

Satışın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyor. Onayın ardından, Borusan Tedarik, küresel çapta büyümesini sürdüren CEVA Logistics’in bünyesine katılarak faaliyetlerine uluslararası ölçekte devam edecek.

440 MİLYON DOLARA EL SIKIŞILDI

Ekonomim’de yer alan habere göre, hisse devir sözleşmesinde belirlenen toplam devir bedelinin, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olmak kaydıyla, kapanış tarihinde ilgili hissedarlara hisseleri oranında nakden ödenmek üzere 440 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Borusan Grubu'nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketi Borusan Limanı ise Borusan Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.