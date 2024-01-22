Lokman hekim önerdi: Bu karışım her derde deva! 1 çay kaşığı bal ile onu karıştırın… Balın sağlık açısında birçok faydası olduğunu herkes bilir. İşte, ballı bu karışım kansızlıktan gribe neredeyse her şeye olan faydası saymakla bitmiyor…

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Bal bağışıklık sisteminin güçlendirici etkileriyle oldukça çok tüketilen sağlıklı yiyecekler sınıfında yer alıyor.

Balın bir çok farklı gıda ile karıştırılması da oldukça fayda sağlayıcı kürler elde etmeye yol açıyor.

İşte, bal ve tere karşımı da bu etkili şifa depolarından bir tanesi. Lokman hekimde hastalarında balı tere tohumu ile birlikte yedirerek şifalanmalarına yardımcı oluyormuş.

Bal ve tere tohumu karşımı bağışıklık sistemini güçlendirici etkiler sunuyor. Bal, doğal bir antiseptik olarak bakteri ve virüslere karşı savaşır. Tere tohumu ise A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Vücuttan toksinleri atar

Tere tohumu, doğal bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bal ise, tere tohumunun antioksidan etkisini büyük oranda artırır.

Grip ve nezleyi önler

Bu karışım, grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltıcı etkiside yadsınamaz bir gerçek. Bu karışımla, balgam, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini de hafifletmeye yardımcı olur.

Sindirimi düzenleme

Bal ve tere tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve bağırsaklarda aktif çalışma hızını destekler ve kabızlığı önlemeyede yardımcı olur.

Kansızlığı giderir

Tere tohumu, demir bakımından zengindir. Demir, kan hücrelerinin üretimi için gerekli bir mineraldir. Bal ve tere tohumu karışımı, kansızlığı gidermeye yardımcı olur.

Saç ve cilt sağlığını destekler

Tere tohumu, C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. C vitamini, saç ve cilt sağlığı için gerekli bir vitamin olduğu bilinir. Bal ve tere tohumu karışımı, saç ve cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

İşte, bal ve tere tohumu karışımının hazırlanışı

Bal ve tere tohumu karışımını hazırlamak için 1 yemek kaşığı tere tohumunu 1 çay kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı günde 1-2 kez tüketebilirsiniz.