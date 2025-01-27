Lot Toplayanlara SPK'dan Şok Karar! Halka Arz İptal Edildi...

Yağmur Dinç

Dünya Varlık Yönetim halka arz süreciyle ilgili yeni bir duyuru geldi.

SPK onayı alan şirket 22-23-24 Ocak tarihleri arasında halka arz edilecekti.

16 Ocak tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde onaylanan Dünya Varlık Yönetim (DNYVA) halka arzının ertelendiği açıklandı.

Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirime göre şirketin planlanan halka arzına ilişkin olarak 22-24 Ocak olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecinin yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

YENİ TARİH AÇIKLANMADI

Açıklamala, “Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.“ denildi.