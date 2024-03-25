Maaş alan emekliye 15.000 TL ödeme! Duyan o bankaya koşuyor Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Bugün başvurular başladı. Maaş alan emeklilere o bankadan 15.000 TL promosyon fırsatı! Duyan o bankaya akın ediyor.

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Emeklilerin uzun zamandır beklediği haber geldi. Banka promosyonları için başvurular bugün itibarıyla başladı.

Bugün itibarıyla başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli, bankalara akın ediyor.

Öte yandan hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği emekliler tarafından araştırılmaya başladı.

Maaşlarını alan emeklilere sunulan 15.000 TL'lik promosyon fırsatı, dikkatleri üzerine çekti. Haberi duyan o bankaya koşuyor.

ING Bank'tan promosyon müjdesi

ING Bank, 0 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri ​​arasında kampanyaya katılan emeklilere, koşulsuz olarak 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emeklilere ekstra olarak 5.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon fırsatı da sağlanıyor.

İlk Otomatik Fatura Talimatı'na 1.000 TL, ikincisine 1.000 TL, üçüncüsüne 1.000 TL, dördüncüsüne 1.000 TL ve beşincisine 1.000 TL olmak üzere, toplamda en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon ödenecek.

Böylece emekliler, toplamda tam 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun tadını çıkarabiliyorlar.

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