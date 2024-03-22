Macaristan - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Macaristan'a konuk oluyor.
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde 2 hazırlık maçı oynayacak.
İlk hazırlık maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek olan millilerimiz maçın hazırlıklarını tamamladı.
Macaristan ile son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Uluslar Ligi Grup maçında karşılaşan A Milli takımımız maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
Futbolseverler Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın detaylarını merak etmeye başladı.
Macaristan - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Peki, Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Macaristan - Türkiye maçı ne zaman?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.
Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.