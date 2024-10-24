Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche Taycan çekilişi...

Hüseyin Topuz
Uzun süredir merakla beklenen Magnum 3. dönem çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. 2024 Magnum Porsche Taycan çekilişi 22 Ekim'de gerçekleştirildi.
Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları çekilişe katılan vatandaşların gündeminde yer alıyor.
2 adet Porsche Taycan arabayı kazanmak için milyonlarca kişi Magnum'un çekilişine katıldı.
Magnum çekilişleri bir yılda toplam 6 dönem olarak gerçekleştiriliyor. Bu yılın 3. çekilişi geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.
Peki çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..
Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı?
3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları, 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları ise 26 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.