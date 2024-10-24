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Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche Taycan çekilişi...

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche Taycan çekilişi... Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çekilişe katılan kişiler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte merakla beklenen o tarih..