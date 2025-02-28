Mahkeme kararı açıkladı: Türkiye’nin ünlü giyim devi iflas bayrağını çekti!

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Son zamanlarda giderek artan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye merkezli giyim devi 2019 yılında kurulmuş ve kısa sürede hızlı bir büyüme göstererek adını duyurmuştu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas eden şirketler listesine eklenen Sunrise Design, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas bayrağını çekti.

2019 yılında kurulan şirketin 2023 yılının mayıs ayından konkordato başvurusunda bulunmuş verilen geçici mühlet kararıyla mali sıkıntılarını her ne kadar rahatlatmış olsa da son düzlükte iflas ile karşı karşıya kaldı.

MAHKEME İFLASINA KARAR VERDİ

2023 yılının Mayıs ayında iflastan korunmak amacıyla konkordato talebinde bulunan Sunrise Design, verilen geçici mühlet kararıyla toparlanmıştı.

Ancak mahkeme tarafından 24 Mayıs 2024'te verilen geçici mühlet kararının ardından yapılan incelemelerde, şirketin mali durumunun düzelmeyeceği ve borçlarını ödeyemeyeceği belirlendi.

Borçlarının ödenemeyeceği kesinleşen şirketin İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde süre gelen davası sonuçlanarak iflası kesinleşti.