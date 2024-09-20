MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? İngiltereli bilim insanları tarafından 50 yıllık bir çalışma sonucunda keşfedilen yeni kan grubu merak konusu oldu. MAL adı verilen kan grubunun ne olduğu, kimlerde olduğu ve özellikleri araştırılmaya başlandı. Peki, MAL kan grubu nedir, kimlerde var, özellikleri nelerdir?

Haber Merkezi

İngiltere'de, Bristol Üniversitesi ile NHS Blood and Transplant ve NHSBT Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı'nda bulunan araştırmacılar tarafından yeni bir kan grubu keşfedildi.

50 yıllık çabaların sonucunda "MAL" adını verdikleri yeni bir kan grubu ise gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Bilim insanları birçok insanın ABO ve RH kan grubu sistemine aşina olmasına karşın başka kan gruplarının da olduğu belirtirken yeni bulunan kan grubunu hakkında araştırmalarda sürüyor.

Peki MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde bulunur, özellikleri nelerdir? İste, merak edilen tüm detaylar...

MAL KAN GRUBU NEDİR, AÇILIMI NE?

MAL Kan Grubu, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunan AnWj antijenini içeren ve tanınan kan grupları arasında 47. sırada yer alan nadir bir gruptur. Bu yeni kan grubu, AnWj antijeninin uzun bir süre boyunca sır olarak kalmış özelliklerinin keşfiyle ortaya çıkmıştır ve bu durum, yaklaşık 50 yıllık bir merakın son bulduğunu göstermektedir.

Yapılan araştırmalar ve bulgularla, MAL kan grubundan yoksun nadir hastaların tanımlanmasına ve tedavisine olanak sağlayacağı düşünülüyor.

MAL Kan Grubu, Miyelin ve Lenfosit Protein (Myelin and Lymphocyte protein) anlamına gelir. Bu kan grubu, adını bu proteinlerle bağlantılı olan AnWj antijeninden alır.

MAL KAN GRUBU KIMLERDE GÖRÜLÜR?

MAL kan grubu, dünya genelinde çok nadir görülen bir gruptur. AnWj antijeninin bulunmadığı kişilerde tespit edilebilir. Bu bireylerde genetik testler sonucu kan grubu netleştirilebilir. Ancak, AnWj-negatif olmak genellikle hematolojik bozukluklar ya da belirli kanser türleri ile ilişkilidir.

AnWj-negatif bireyler, uyumsuz kan aldıklarında ciddi transfüzyon reaksiyonları yaşayabilirler. Bu yüzden, doğru donörden kan almak hayati öneme sahiptir.

MAL KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

AnWj-negatif fenotipin nadir kalıtsal formu şimdiye kadar yalnızca çok az kişide bulundu. Ancak yeni keşifler sayesinde gelecekte başka AnWj-negatif kişilerin tespit edilmesi daha kolay olacak.

AnWj antijeni MAL proteini üzerinde taşınıyor. Dünya nüfusunun yüzde 99,9’undan fazlasının AnWj-pozitif olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin kırmızı kan hücrelerinde tam uzunlukta bir MAL proteini bulunuyor. Ancak AnWj-negatif bireylerin hücrelerinde bu protein mevcut değildir.

AnWj-negatif olmanın en yaygın nedenleri hematolojik bozukluklar ve bazı kanser türleridir. Genetik nedenler ise oldukça nadirdir.