Market poşetlerine zam yapıldı! 1 Ocak’tan itibaren o fiyattan satılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların market veya mağazalardan aldığı her bir poşet için ödenen ücrette değişikliğe gitti.

Poşetlerden elde edilen geri kazanım katılım payının da artmasıyla birlikte yeni yıldan itibaren market ve satıcılar, piyasaya süreceği poşet başına devlete 86 kuruş ödeyecek.

Market ve satıcılar tarafından 25 kuruştan satışa sunulan plastik poşetler ise 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yüzde 100 zam uygulanarak satılacak.

YENİ YILDAN İTİBAREN 50 KURUŞ ÖDENECEK!

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Söz konusu toplantıda 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.