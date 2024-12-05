Marketlerde yeni dönem: Rekabet Kurumu duyurdu, yapay zeka devri başlıyor…

Haber Merkezi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Köse marketlerde uygulanmaya başlayacak yeni dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Köse, marketlerde yaşanan anormal fiyat artışlarının önceden fark edilerek müdahale edilmesi için uygulanacak yeni yöntemle piyasa anomalilerine hızlı çözümler üretilecek.

Özellikle kırmızı ve beyaz et, yumurta gibi temel ihtiyaç ürünlerinde enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle marketlerde yaşanan fiyat artışlarını yapay zeka destekli araçlarla izlenecek.

YAPAY ZEKA MARKETLERDE DE AKTİF OLACAK!

Rekabet Kurumu marketlerde uygulanmaya başlayacak olan yapay zeka tabanlı projeleri ile yeni döneme giriş yapacak.

Söz konusu yapay zeka tabanlı projeler hakkında detaylı bilgiler veren Küle, rekabet soruşturmalarının artık daha modern teknolojilerle destekleneceğini ve bu çalışmaların özellikle gıda ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşacağını dile getirdi.

Piyasalardaki fiyat anormalliklerinin daha etkili bir şekilde tespit edilmesi için yapay zeka teknolojilerinin önemli bir rol oynayacağını belirten Küle, yeni projenin vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.