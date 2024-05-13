Marmara, Karadeniz, İç Anadolu zor durumda! Rusya’dan yola çıktı, kapıya dayandı...

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Türkiye, Mayıs ayında sıcak havalara tam anlamıyla kavuşamadı.
Yağışlar, fırtınalar ve sel felaketleri, Türkiye’nin yakasını bir türlü bırakmadı.
Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan bu yağışlar, 3 bölgeyi yeniden ziyaret etmeye hazırlanıyor. Üstelik bu kez Rusya’dan…
Meteoroloji kaynağı Hava Forum’dan, vatandaşlara uyarı geldi.
Rusya'dan yola çıktı
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyardı.
Paylaşımında; "Pazartesi Rusya üzerinden üzerimize serin/soğuk ve yağışlı hava geliyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu yeni haftanın ilk gününde kalın giyinmeli..." sözlerini kullandı.