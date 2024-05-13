Marmara, Karadeniz, İç Anadolu zor durumda! Rusya’dan yola çıktı, kapıya dayandı...
ensonhaber.com

Türkiye, Mayıs ayında sıcak havalara tam anlamıyla kavuşamadı.

Yağışlar, fırtınalar ve sel felaketleri, Türkiye’nin yakasını bir türlü bırakmadı.

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan bu yağışlar, 3 bölgeyi yeniden ziyaret etmeye hazırlanıyor. Üstelik bu kez Rusya’dan…

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’dan, vatandaşlara uyarı geldi.

Rusya'dan yola çıktı

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyardı.

Paylaşımında; "Pazartesi Rusya üzerinden üzerimize serin/soğuk ve yağışlı hava geliyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu yeni haftanın ilk gününde kalın giyinmeli..." sözlerini kullandı.