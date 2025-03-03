Mart ayı hacamat günleri 2025: Ramazan'da hacamat yapılır mı? Hacamat oruç bozar mı?

Yağmur Uçar

Vücuttaki kirli kanı ve toksinleri atmaya yarayan hacamat, Müslümanlar tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

İslam dininde de yer alan hacamat, her ay farklı günlerde sünnet sayılır.

Mart ayı hacamat takvimine bakanlar, Ramazan'a denk gelmesi sebebiyle tereddüt ediyor.

"Hacamat orucu bozar mı" sorusu gündeme gelirken, yanıtı ise Diyanet'ten araştırılıyor.

Peki; Ramazan'da hacamat yaptırılır mı? Hacamat yaptırmak orucu bozar mı? İşte cevabı...

HACAMAT ORUCU BOZAR MI

Hacamat, vücuttan kesi atılarak kan alınması işlemidir. Bu noktada, İslam dininde tartışmalı bir durum vardır.

Aslında, Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/15). Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur” (Ebû Dâvûd, Savm, 28 [2367, 2370-2371]; İbn Mâce, Sıyâm, 18 [1680]) buyurmuştur.

Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939]).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

MART 2025 HACAMAT GÜNLERİ

Mart ayında en etkili hacamat 31 Mart Pazar günüdür.

Diğer hacamat günleri: 3,4,5,7,10,26,28 Mart 2024 dür.